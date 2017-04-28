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В мире

ПАСЕяли бурю: сессия Ассамблеи завершается без председателя

14:4228.04.2017
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фотоПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 28 апр-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Завершающаяся в пятницу весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы разразилась крупнейшим скандалом за всю историю организации, последствия которого сейчас никто не может предсказать. Как Ассамблея, выразившая вотум недоверия председателю Педро Аграмунту, выйдет из сложившегося кризиса, эксперты прогнозировать не берутся.

Извинения

Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Сенатор заявил, что ему стыдно за ПАСЕ из-за ситуации с Аграмунтом
В понедельник, открывая работу Ассамблеи, председатель Педро Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. В ходе этой поездки, которую он совершил вместе с делегацией российских парламентариев, Аграмунт провел встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику.

Сразу после выступления председателя ПАСЕ европарламентарии, нарушая регламент, — с места потребовали от Аграмунта провести голосование по вотуму недоверия. В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно. Соответственно, пока Аграмунт не заявил о своей отставке, он формально остаётся главой Ассамблеи.

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Главе ПАСЕ запретили выступать от имени Ассамблеи
Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.

Депутаты в кулуарах ассамблеи ожидали, что Аграмунт, примет участие как председатель Ассамблеи и испанский сенатор на заседании в четверг, где выступал король Испании. Однако Аграмунт, проведя 40-минутную встречу с ним до, больше в зал на вернулся.

Опрошенные РИА Новости накануне парламентарии были уверены, что Педро Аграмунт примет участие в работе уставного органа Ассамблеи в пятницу.

Не пришел

Отсутствие главы ПАСЕ стало для парламентариев полной неожиданностью.

Вместе с тем, без Аграмунта уставной орган Бюро ПАСЕ под председательством главы британской делегации Роджера Гейла огласил заявление, что Аграмунт не может выступать, участвовать в поездках от лица ПАСЕ.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пушков назвал ПАСЕ "маргинальной структурой"
Гейл сообщил, что на Бюро было принято заявление о том, что "у нас нет доверия к президенту".

"Он не может делать заявления, учувствовать в поездках, наносить визиты от лица Ассамблеи", — уточнил глава британской делегации в ПАСЕ.

"Честность и принципы совета Европы и ПАСЕ намного важнее, чем ее отдельные члены", — заключил Гейл.

Возможность импичмента

Поскольку процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, сразу после заседания парламентарии приступили к процедуре подготовки поправок в регламент по возможности импичмента председателя. При этом глава профильного комитета Лилиан Мори Паскье сообщила, что пока ничего не знает о механизме внесения поправок в регламент Ассамблеи относительно процедуры импичмента.

Что дальше?

Эксперты отмечают беспрецедентный характер произошедшего на сессии. Опрошенные РИА Новости парламентарии признают, что речь идёт о настоящем кризисе доверия и сами не знают, как из этой ситуации выбираться.

В ПАСЕ не существует монолитного большинства (пять политгрупп), поэтому найти консенсус по какому- либо решению проблематично. В любом случае, на июньское сессии скандал будет продолжен и, не исключено, что решение так не будет найдено.

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