США намерены обновить свои ВС в ответ на модернизацию в России и Китае

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Модернизация вооружённых сил России и Китая может нести угрозу для других стран мира, поэтому США намерены обновить свой военный потенциал, заявил журналистам постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

По его словам, то, как Россия обновила свою ядерную доктрину и КНР усилила свои вооруженные силы, а также их действия в ряде регионов мира создает угрозу для ряда союзников США.

"Мы просто не можем стоять в стороне и наблюдать за этим. Если они пойдут дальше и будут быстро модернизировать (свои вооружённые силы — ред.) в ускоренном порядке, это будет забота не только США, но и других стран. И нам кажется, что у нас просто нет иного выхода, кроме как сделать то же самое", — сказал он.

Он отметил, что США не намерены "модернизировать свои ВС только ради модернизации". Однако инфраструктура американского ядерного потенциала устарела, и в определенный момент потребует обновление. Поэтому США продолжат работу по модернизации своего военного арсенала.