Эрдоган вступит в правящую партию Турции 2 мая

АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вступит в правящую в стране Партию справедливости и развития (ПСР) 2 мая, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

"На собрании парламентской фракции партии 2 мая мы примем решение о членстве нашего президента", — сказал Йылдырым журналистам в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сообщил, что турецкий лидер собирается вступить в правящую ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган может вернуться на пост председателя ПСР на внеочередном партийном конгрессе 21 мая.

Эрдоган является основателем ПСР, но в 2014 году вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.