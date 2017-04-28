Бывшего вице-мэра Шанхая осудили на 17 лет за миллионные взятки

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Бывший вице-мэр Шанхая Ай Баоцзюнь осужден на 17 лет лишения свободы за взятки в размере 43,2 миллиона юаней (6,27 миллиона долларов), сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая (CCTV).

Суд состоялся в городе Чжанчжоу в провинции Фуцзянь. Почти 6 миллионов юаней личных активов Ай Баоцзюня будут конфискованы и переданы в пользу государства. Суд постановил, что Ай Баоцзюнь злоупотреблял служебным положением в период с 2002 по 2014 годы.

Он стал заместителем главы администрации Шанхая в 2007 году, а перед этим был главой китайской металлургической корпорации Baosteel.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года).