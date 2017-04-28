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В ожидании заседания СБ ООН по КНДР: эксперты не ждут прорывных решений

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (294)
13:4228.04.2017
(обновлено: 13:43 28.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПарад в Пхеньяне. Архивное фотоПарад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Весь политический истеблишмент на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Корейском полуострове ожидает сегодняшней встречи в Совбезе ООН на уровне глав МИД, тем не менее, эксперты не предрекают каких-либо прорывных решений по проблеме КНДР – конфликт слишком застарелый, а риторика сторон проходит на повышенных тонах.

Учения обострили ситуацию

Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
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Ситуация вокруг КНДР резко обострилась в течение последнего месяца на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи в регионе, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила на маневры испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США. В свою очередь Штаты решили направить к берегам Кореи авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон", который, как ожидается, пробудет у берегов КНДР около месяца.

Двадцать пятого апреля Пхеньян отметил годовщину создания Корейской народной армии крупнейшими в истории страны артиллерийскими учениями. В этот же день американская атомная подводная лодка "Мичиган" (SSGN 727) прибыла в южнокорейский порт Пусан.

В условиях обостряющейся обстановки в регионе Совбез ООН решил в пятницу провести заседание на уровне министров иностранных дел по вопросу о денуклеаризации КНДР. Делегацию США, как ожидается, возглавит госсекретарь Рекс Тиллерсон. Участвовать во встрече также будут главы МИД Великобритании, Китая, Японии. Россия будет представлена заместителем министра иностранных дел Геннадием Гатиловым.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанк122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

Вашингтон vs Пхеньян

Жители на одной из улиц в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Война? Нет, не слышал": как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США
Накануне встречи основные международные игроки достаточно ясно обозначили свои позиции. Достаточно агрессивной на фоне остальных выглядит риторика США. В частности американский президент Дональд Трамп убежден, что "статус-кво в Северной Корее неприемлем", и  Совбез должен быть готов ввести дополнительные и более строгие санкции в отношении ядерной программы разработки баллистических ракет Северной Кореи. В пятницу в интервью агентству Рейтер Трамп прямо сказал: "Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно".

Северокорейцы реагируют на такую постановку вопроса в традиционном стиле. В постпредстве КНДР при ООН заявили, что действия "США ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны", при  этом  Пхеньян утверждает, что размещение американских сил в регионе "никогда не запугает КНДР". Северная Корея не раз предупреждала о своей готовности нанести превентивный удар по США и их союзникам в регионе.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Взвешенная позиция партнеров

Между тем Россия, Китай и Япония, осознавая степень накала обстановки, занимают более взвешенную позицию. Москва в четверг выразила обеспокоенность концентрацией ударной группировки ВМС США в Северо-Восточной Азии. В преддверии встречи в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия подтверждает приверженность всем резолюциям СБ ООН, но при этом очевидно, что силовые варианты, которые начинают упоминаться публично, чреваты катастрофическими последствиями для Корейского полуострова и всей северо-восточной Азии.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Замглавы МИД РФ Гатилов, который и представит Россию на пятничной встрече, подчеркнул, что Россия осуждает провокационную линию, которую проводит КНДР, но одними санкциями эту проблему не решить. Он пообещал, что в ходе заседания Совбеза ООН Россия планирует осудить военные манёвры США в Корейском регионе и заявит об их неприемлемости.

Китай и Япония также подчеркивают необходимость дипломатического решения проблемы. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу заявил, что Китай и Россия имеют схожие позиции по КНДР, и Пекин намерен продолжить сотрудничество с Москвой по этому вопросу. Как сообщил МИД Китая, министр иностранных дел КНР Ван И и замглавы МИД РФ Геннадий  Гатилов провели встречу в Нью-Йорке и сошлись во мнении, что в нынешней ситуации каждая сторона должна в полной мере выполнять соответствующие резолюции СБ ООН, касающиеся КНДР: "С одной стороны, необходимо принимать меры, которые препятствуют процессу развития ядерной проблемы Корейского полуострова, с другой стороны, — необходимо усилить динамику, направленную на стимулирование переговоров, чтобы вернуться к диалогу и консультациям по ядерной проблеме Корейского полуострова".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, встречавшийся в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что Москва и Токио "и дальше тесно будут сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она полностью соблюдала резолюции Совбеза ООН и воздержалась от дальнейших провокационных действий".

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Эксперты: прорывов ждать не стоит

Эксперты не ожидают от заседания Совбеза каких-либо прорывных решений. "Шансов на то, что эта встреча даст какой-то прорыв, крайне мало. К сожалению, этот конфликт, который развивается на Корейском полуострове, носит настолько застарелый характер и опутан таким количеством невыполненных обещаний, недоговоренностей и договоренностей, которые никто не выполнял, надежд, горечи, что на передний план выступает другая ключевая проблема – проблема доверия", — полагает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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По его мнению, можно проводить огромное количество конференций, собирать авторитетных политиков, которые будут предлагать какие-то разумные пути выхода из сложившейся ситуации, "но без доверия, без того, чтобы обе стороны серьезно и ответственно подходили к выполнению своих обязательств, нельзя". Основным камнем преткновения в разрешении северокорейской проблемы, по его мнению, является явный недостаток доверия сторон друг к другу.

По его словам, оптимальным исходом сегодняшней встречи могло бы стать заявление всех сторон примерно следующего характера: "Да, были переговоры. Да, мы пытались, но теперь наступает новый этап, и то, о чем мы будем договариваться здесь и сейчас, будет важным и выполненным – и мы все в это верим".

"Скорее всего, только при такой постановке вопроса можно ожидать какого-то продвижения", — указал Мосяков.

В свою очередь сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов также не ожидает особых прорывов от сегодняшней встречи.  "Какие-то заявления (чтобы не говорить о том, что "мы ни о чем не договорились"), скорее всего, будут. Какие-то рекомендации, скорее всего, будут. Но я не уверен, что будет конструктивная договоренность", — указал Асмолов.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Тиллерсон заявил, что Китай готов ввести против КНДР собственные санкции
По словам эксперта,  вокруг Северной Кореи сейчас идет достаточно серьезная дискуссия. "Можно обратить внимание на то, что Россия и Китай пытаются воздействовать не только на Север, но и на другую сторону", — отметил он. По его мнению, Китай стоит перед сложным выбором.

"Уничтожение КНДР для Китая неприемлемо. Пекину не нужны войска США вблизи границ и полчища беженцев из КНДР. С другой стороны, всерьез ссориться с США из-за Северной Кореи не очень хочется", — пояснил Асмолов.

При этом Асмолов выразил сомнения в том, что США и Южная Корея примут "концепцию двойной заморозки", которую предлагал ранее Пхеньян, а впоследствии поддержал Пекин. Речь идет о том, что КНДР готова была бы заморозить свою ракетно-ядерную программу в обмен на приостановку США и Южной Кореей проведения регулярных  крупномасштабных учений на Корейском полуострове.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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Куда могут долететь ракеты КНДР
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