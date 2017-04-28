Исключения из правил: СМИ узнали кого не коснется запрет бурки в Германии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Законопроект о частичном запрете ношения полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды допускает исключения для сотрудников полиции, работающих под прикрытием, и работников здравоохранения, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил законопроект, частично запрещающий ношение бурки и никаба.

Запрет распространяется на государственных служащих и служащих ВС ФРГ при исполнении, а также на лиц, которые обращаются с официальными запросами в государственные учреждения – у чиновников должна быть возможность сравнить фотографию с лицом заявителя.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер прокомментировал решение, отметив, что закон вносит важный вклад в распространение европейских ценностей, что является частью процесса интеграции.

В конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые высказалась за частичный запрет на ношение полностью закрывающей тело и лицо одежды (бурки, никаба) в государственных учреждениях.

Если законопроект получит одобрение верхней палаты парламента, ФРГ станет пятой страной в Европе (после Франции, Бельгии, Нидерландов и Болгарии), которая введет ограничения на ношение бурки и никаба.