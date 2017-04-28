Исключения из правил: СМИ узнали кого не коснется запрет бурки в Германии
13:2628.04.2017
(обновлено: 13:28 28.04.2017)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Законопроект о частичном запрете ношения полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды допускает исключения для сотрудников полиции, работающих под прикрытием, и работников здравоохранения, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил законопроект, частично запрещающий ношение бурки и никаба.
Запрет распространяется на государственных служащих и служащих ВС ФРГ при исполнении, а также на лиц, которые обращаются с официальными запросами в государственные учреждения – у чиновников должна быть возможность сравнить фотографию с лицом заявителя.
Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер прокомментировал решение, отметив, что закон вносит важный вклад в распространение европейских ценностей, что является частью процесса интеграции.
В конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые высказалась за частичный запрет на ношение полностью закрывающей тело и лицо одежды (бурки, никаба) в государственных учреждениях.
Если законопроект получит одобрение верхней палаты парламента, ФРГ станет пятой страной в Европе (после Франции, Бельгии, Нидерландов и Болгарии), которая введет ограничения на ношение бурки и никаба.
© REUTERS / Baz RatnerБуркини - купальный костюм для мусульманок, разработанный ливанским дизайнером Ахедой Занетти и отвечающий всем требованиям шариата к одежде женщин.
Буркини - купальный костюм для мусульманок, разработанный ливанским дизайнером Ахедой Занетти и отвечающий всем требованиям шариата к одежде женщин.
Буркини впервые предоставил мусульманкам возможность посещать городские пляжи наравне с мужчинами.
© AP PhotoБуркини - "гибрид" слов бурка (паранджа) и бикини. Костюм закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица.
Буркини - "гибрид" слов бурка (паранджа) и бикини. Костюм закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица.
© REUTERS / StringerНапомним, в ночь на 14 августа на корсиканском пляже Сиско произошел конфликт, причиной которого, по словам очевидцев, стало то, что туристы стали фотографировать купающихся в буркини женщин. В результате столкновений ранения получили четыре человека, были сожжены три автомобиля.
Напомним, в ночь на 14 августа на корсиканском пляже Сиско произошел конфликт, причиной которого, по словам очевидцев, стало то, что туристы стали фотографировать купающихся в буркини женщин. В результате столкновений ранения получили четыре человека, были сожжены три автомобиля.
© REUTERS / Baz RatnerБуркини делают из полиэстера, который быстро сохнет, не облегает фигуру и не просвечивает.
Буркини делают из полиэстера, который быстро сохнет, не облегает фигуру и не просвечивает.
© AFP 2017 / Raymond Roig19 августа список городов, в которых появление в буркини стало под запретом, пополнился Ниццей. Три женщины, ослушавшиеся запрета, были приговорены к выплате штрафа в размере 38 евро.
19 августа список городов, в которых появление в буркини стало под запретом, пополнился Ниццей. Три женщины, ослушавшиеся запрета, были приговорены к выплате штрафа в размере 38 евро.
© REUTERS / Stringer По мнению премьер-министра Франции Мануэля Вальса, сама идея буркини подразумевает, что женщины изначально "порочны" и их тело должно быть полностью покрыто одеждой, что не соответствует ценностям Французской Республики.
По мнению премьер-министра Франции Мануэля Вальса, сама идея буркини подразумевает, что женщины изначально "порочны" и их тело должно быть полностью покрыто одеждой, что не соответствует ценностям Французской Республики.
Женщина в буркини на пляже в Тель-Авиве.
© REUTERS / StringerПервые буркини были исключительно черными. Затем в купальных мусульманских костюмах стали использовать принты и ткани разного цвета.
На фото: женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция.
Первые буркини были исключительно черными. Затем в купальных мусульманских костюмах стали использовать принты и ткани разного цвета.
На фото: женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция.