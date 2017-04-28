Партийный союз Меркель увеличил отрыв от социал-демократов, показал опрос

БЕРЛИН, 28 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличил отрыв от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с кандидатом на пост канцдера Мартином Шульцем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом N24 совместно с исследовательским институтом Emnid.

По данным опроса, за партийный союз проголосовали бы 36% жителей ФРГ (на прошлой неделе – 35%), за социал-демократов – 31%.

"Левых" по-прежнему поддерживают 9% респондентов, столько же высказались за правопопулистскую "Альтернативу для Германии". Рейтинг Свободной демократической партии Германии упал до 5%. Рейтинг партии "Зеленых" находится на уровне 6%.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).