Глава комитета ПАСЕ не знает о механизме внесения поправок об импичменте

СТРАСБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Глава профильного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье пока ничего не знает о механизме внесения поправок в регламент Ассамблеи, вводящих процедуру отстранения спикера от должности.
"Я пока не знаю", — сказала Мори, отвечая на вопрос, какова процедура внесения изменений в регламент по процедуре импичмента.
Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту в понедельник — на открытии сессии Ассамблеи. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой.
Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.
При этом уставной орган ПАСЕ — Бюро в пятницу постановил, что Аграмунт не может делать заявления и участвовать в поездках от лица ПАСЕ.