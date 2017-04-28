Эксперт: заявлять об изоляции РФ в ООН могут только политические дилетанты

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заявления США об изоляции России в ООН не соответствуют действительности, они представляют собой риторику политических дилетантов и неумную политическую пропаганду, считает член общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".

"Это не соответствует действительности. Никакой изоляции России, и в том числе в ООН, нет… Это совсем не так. Они (США — ред.) знают, главное, сами, что это не так", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

По его словам, "изолировать ядерную державу, имеющую столько государств, связанных с ней различными международными соглашениями, изолировать ядерную державу, без которой решение ни одного мирового кризиса и конфликта невозможно, это заявление политических дилетантов". "Это политические дилетанты. Они хотят показать, что они сильные, а весь остальной мир слабенький", — подчеркнул Орджоникидзе.

По его словам, изолировать Россию пытались еще в начале 1920-х годов, когда наша страна была слабой в экономическом и в военном отношении, однако если тогда ничего не вышло, то сейчас это тем более невозможно. "Если они изолировали Россию, то где они ее изолировали?", — задался вопросом эксперт.

"Каждый раз, когда они (США — ред.) сталкиваются с каким-то серьезным кризисом и конфликтом, первые, к кому они обращаются, — это к России… Это касается и Сирии, и Ближнего Востока, и Ирана, и Северной Кореи, это касается всех вопросов", — отметил эксперт, добавив, что подобные заявления Белого дома об изоляции России — это часть неумной политической пропаганды.