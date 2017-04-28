В Нигерии смертник атаковал военный конвой, погибли пять солдат

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Террорист-смертник, предположительно член исламистской группировки "Боко Харам"*, на заминированном автомобиле атаковал военный конвой на северо-востоке Нигерии, в результате погибли пять военнослужащих, более 40 получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силах безопасности.

Как сообщили источники агентства, целью террориста стал конвой, который проводил спецоперации между штатами Борно и Йобе. Атака произошла в четверг.

"Террорист-смертник, предположительно относящийся к "Боко Харам"*, на заминированном автомобиле врезался в конвой военных в деревне Мангузум, — заявил один из источников. — Мы потеряли пятерых солдат в результате инцидента, более 40 получили ранения разной степени тяжести".

"Боко Харам"* — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.