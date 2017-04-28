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Депутат прокомментировал заявления об "изоляции России в ООН"

11:3028.04.2017
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© AFP 2017 / Jewel SamadЗаседание Совбеза ООН по Сирии. Архивное фотоЗаседание Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К заявлениям США об "изоляции России в ООН" нужно относиться с точки зрения продолжения послевыборной конфронтации внутри американских элит; такие заявления могут делать только непрофессиональные политики, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Заседание Совета безопасности ООН по Сирии
© REUTERS / Mike Segar
Эксперт: заявление Белого дома об "изоляции России в ООН" вызывает улыбку
Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН", говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Такие заявления определенных политиков, которые относят к достижениям усиление давления на Россию на поле ООН или говорят о ее изоляции, я считаю, что они показывают только слабость и дипломатический непрофессионализм. ООН – это структура, которая создана для диалога между всеми странами, и там надо вести открытые дискуссии, вырабатывать определенные формы для взаимодействия между всеми странами и погашения конфликтов во благо мира, а когда люди делают такие заявления – грош цена таким политикам", — сказал Чепа РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"
По его мнению, любые комментария и действия США необходимо рассматривать через призму внутренней конфронтации среди американских элит. "К таким заявлениям нужно подходить с точки зрения продолжения послевыборной конфронтации внутри элит США. Рейтинг Трампа не высокий, мы знаем, что он долгое время падал. Политическая конфронтация внутри США достигла беспредельных размеров. Такого никогда мы не наблюдали ранее. Трамп вынужден был идти, я так предполагаю, на определённые шаги, чтобы снять вот эту внутреннюю напряжённость, которая возникала", — считает парламентарий.

Он отметил, что именно это, а также продолжение противостояния Обаме и желание Трампа показать, что он более сильный политик, во многом повлияло на определенные действия в первые сто дней правления Трампа.

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