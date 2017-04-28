Депутат прокомментировал заявления об "изоляции России в ООН"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. К заявлениям США об "изоляции России в ООН" нужно относиться с точки зрения продолжения послевыборной конфронтации внутри американских элит; такие заявления могут делать только непрофессиональные политики, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Такие заявления определенных политиков, которые относят к достижениям усиление давления на Россию на поле ООН или говорят о ее изоляции, я считаю, что они показывают только слабость и дипломатический непрофессионализм. ООН – это структура, которая создана для диалога между всеми странами, и там надо вести открытые дискуссии, вырабатывать определенные формы для взаимодействия между всеми странами и погашения конфликтов во благо мира, а когда люди делают такие заявления – грош цена таким политикам", — сказал Чепа РИА Новости.
Он отметил, что именно это, а также продолжение противостояния Обаме и желание Трампа показать, что он более сильный политик, во многом повлияло на определенные действия в первые сто дней правления Трампа.