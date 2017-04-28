Безопасность ЕС начинается со стабильности в Турции, заявили в МИД Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Венгрия называет Анкару очень важным партнером для Евросоюза и считает, что безопасность Европы начинается со стабильности в Турции, заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.

"Мы считаем Турцию очень важным партнером для ЕС. Не забудьте, что при заключении миграционной договоренности ЕС решил вручить безопасность Европы в руки Турции, турецкому руководству. Если миграционная договоренность не будет работать, сотни тысячи или даже миллионы мигрантов смогут вновь прибыть в ЕС по западному балканскому пути", — сказал Сиярто журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран-членов ЕС, на которой будут обсуждаться отношения с Турцией.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Сиярто отметил, что Венгрия уважает результаты референдума в Турции, на котором граждане высказались за переход к президентской системе правления.

"Я хотел бы избежать такой ситуации в Европе, которая привела бы к неуверенности. Безопасность Европы начинается со стабильности в Турции. Стабильность Турции — в интересах всего Евросоюза", — заявил министр.

Отвечая на вопрос о ситуации с защитой прав человека в Турции, он отметил, что выступает против двойных стандартов. По его словам, при заключении миграционной договоренности евроинституты "не особенно распространялись по вопросам прав человека в Турции".

"Нужно избегать ситуаций, которые могли бы навредить стабильности в Турции", — подчеркнул Сиярто.