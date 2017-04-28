Главы МИД АСЕАН обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили обеспокоенность в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове.
Министры призвали все стороны приложить усилия для деэскалации, а также заявили о поддержке идеи денуклеаризации полуострова и возобновления переговорного процесса по этому вопросу.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.
Ситуация еще более усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР. В свою очередь КНДР заявила, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.