Матвиенко заявила, что вокруг посла России в США создана атмосфера изоляции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вокруг посла России в США Сергея Кисляк создана атмосфера "изоляции", контролируется каждый его шаг, что создаёт помехи в его дипломатической миссии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вы посмотрите, что творится вокруг посла России в США. Его просто изолировали, создают помехи в выполнении его дипломатической миссии, нагнетают ситуацию, контролируя каждый шаг, каждое действие", — заявила она в интервью РИА Новости.

Спикер отметила, что миссия посла как раз заключается в налаживании отношений не только с правительственными кругами, но и, прежде всего, с институтами гражданского общества, бизнесом, неправительственными некоммерческими организациями, оппозицией.

"Но пока нашего посла сделали как бы "токсичным" в американском обществе, что не способствует налаживанию контактов. Мы рассчитываем, эта ситуация будет меняться", — сказала Матвиенко.