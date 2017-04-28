Британские полицейские ранили подозреваемую при задержании

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Британские полицейские в ходе антитеррористических рейдов, которые прошли в ночь с четверга на пятницу, ранили одну из подозреваемых, еще четыре человека задержаны, сообщает полиция Лондона.

Женщина была ранена, когда сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру на северо-западе Лондона.

"Во время операции женщина — одна из подозреваемых в рамках расследования — получила огнестрельное ранение. Женщина в возрасте от 20 до 30 лет была госпитализирована лондонской службой скорой помощи. Она остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в сообщении на официальном сайте полиции.

По этому же адресу были задержаны молодой человек 16 лет и 20-летняя женщина, неподалеку от этой квартиры полиция задержала еще одного 20-летнего мужчину.

Вскоре после лондонской операции прошли рейды в графстве Кент. Местная полиция задержала женщину в возрасте 43 лет.

Все задержанные подозреваются в подготовке террористических актов. Операция прошла по наводке разведслужб страны. Правоохранительные органы продолжают проводить обыски по нескольким адресам в столице.

В сообщении отдельно подчеркивается, что эти рейды не были связаны с арестом мужчины неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании в четверг.