Трамп объявит о решении по климатическому соглашению "через пару недель"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сообщил, что "через пару недель" решит, останется ли США в Парижском соглашении по климату, подписанном в 2015 году и предусматривающем меры по борьбе с глобальным потеплением.

Кроме того, он заявил, что вклад Китая, Индии, России и других стран в помощь беднейшим странам в борьбе с изменениями климата слишком мал.

"Это несправедливо, так как они фактически ничего не платят, а мы платим огромные суммы денег", — сказал Трамп.

Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал соглашение, но, вступив в должность, смягчил позицию. США занимают второе место в мире после Китая по выбросам углекислого газа. В случае выхода страны из Парижского соглашения, оно фактически потеряет смысл.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.