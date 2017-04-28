Япония договорилась с РФ о подписании новой конвенции о налогообложении

ТОКИО, 28 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии договорилось с Россией о подписании новой конвенции, позволяющей избежать двойного налогообложения, говорится в официальном заявлении МИД Японии.
"Новая конвенция усиливает и уточняет положения, определяющие рамки налогообложения, позволяет избежать двойного налогообложения, а также будет препятствовать укрыванию от уплаты налогов. Как ожидается, новая конвенция будет способствовать развитию инвестиций и экономических обменов между двумя странами", — говорится в сообщении.
В МИД Японии отмечают, что конвенция будет подписана после прохождения необходимой процедуры, а вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран.