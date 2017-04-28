Трамп не будет созваниваться с главой Тайваня во избежание проблем с Китаем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет созваниваться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, чтобы "не возникли сложности" в отношениях с КНР.

Ранее Цай Инвэнь заявила, что допускает возможность еще одного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Я установил очень хорошие личные отношения с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — ред.)… Поэтому я не стал бы создавать сложности для него сейчас… Таким образом, я точно хотел бы в первую очередь поговорить с ним", — заявил Трамп в интервью агентству Рейтер.

Трамп также отметил, что чувствует, что председатель КНР Си Цзиньпинь делает все, что в его силах, чтобы помочь США разрешить конфликт с КНДР.

Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Это произошло в декабре, еще до инаугурации избранного президента. Звонок стал первым официальным телефонным разговором между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с США прекратились.

Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.