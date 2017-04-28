В Китае более 20 человек осудили по делу мошеннической онлайн-платформы

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Двадцать шесть человек предстали перед судом в Пекине по делу мошеннической онлайн-платформы Ezubao, обманувшей ее участников более чем на 8 миллиардов долларов, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, судебные заседания состоялись в среду и четверг. Суд обвинил 26 человек по статьям, связанным с мошенническим привлечением и использованием средств участников платформы. Некоторые были обвинены в контрабанде драгоценных металлов, незаконном пересечении границы и владении оружием. Приговор будет вынесен позднее.

В конце ноября сообщалось, что полиция Пекина вернула активы на сумму примерно 1,45 миллиарда долларов в рамках дела онлайн-платформы Ezubao.

В начале февраля 2016 года полиция КНР раскрыла схему, организованную онлайн-платформой Ezubao, куда граждане вкладывали деньги с целью получения процентов в будущем. Создатели платформы, запущенной в июле 2014 года, использовали в ее деятельности правила финансовой пирамиды. Всего от рук мошенников пострадали около 900 тысяч клиентов. Были арестованы более 20 подозреваемых. Расследование деятельности онлайн-платформы началось в декабре 2015 года. С помощью схемы мошенники привлекли, по последним данным, около 8,4 миллиарда долларов.

Как сообщала ранее полиция, 95% инвестпроектов Ezubao были фальшивыми. Чтобы скрыть следы своей деятельности, менеджеры Ezubao закопали более 1,2 тысячи книг бухгалтерского учета на глубине более шести метров в провинции Аньхой. Полиции понадобилось 20 часов, чтобы выкопать документы.