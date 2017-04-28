Опрос: более половины американцев одобряют военные действия США против КНДР

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Более половины американцев одобряют военные действия против Северной Кореи, чтобы остановить развитие ее ядерной программы, говорится в последнем опросе Fox News.

Опрос Fox News был проведен 23-25 апреля 2017 года среди случайно выбранных 1 009 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет +/- 3%.

Отмечается, что в поддержку военных действий для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР высказались 53% опрошенных, 39% — против.

Кроме того, согласно опросу, 54% американцев одобряют действия президента США Дональда Трампа по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), 48% опрошенных высказали свое одобрение проводимой политикой в Сирии, 43% — по отношению к Ирану. Негативно высказалось более половины опрошенных (52%)относительно политики президента США в отношении России.

На первое место среди главных угроз для США опрошенные поставили КНДР, на второе — ИГ, на третье — Россию.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.