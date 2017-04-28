Американский сенат одобрил кандидатуру Акосты на пост министра труда

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в четверг одобрил кандидатуру Александра Акосты на пост министра труда США.

В ходе голосования в его поддержку высказались 60 законодателей, против — 38.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Акосты еще в феврале. Причем сначала он выдвигал на эту должность бизнесмена Эндрю Паздера, но тот решил снять свою кандидатуру, когда понял, что не получит достаточного количества голосов.

Акоста в настоящее время является деканом института права Международного университета Флориды. Выпускник Гарвардского университета, он работал в федеральном апелляционном суде в Пенсильвании, затем в частной юридической компании. С 2013 года является председателем совета правления локального банка U.S. Century Bank во Флориде.