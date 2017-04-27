СМИ: задержанные в Испании джихадисты были в аэропорту Брюсселя при теракте

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двое предполагаемых джихадистов, задержанных в Испании, признали, что находились аэропорту бельгийского Брюсселя во время теракта, передает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что предполагаемых джихадистов зовут Мохамед Ламсалак (Mohamed Lamsalak) и Юссеф Бен Хаммоу(Youssef Ben Hammou). "(Вероятные джихадисты — ред.) признали, что находились в аэропорту, когда взорвались бомбы. Они отрицают причастность к атакам", — цитирует агентство заявление представителя национального суда Испании.

Теракт в Брюсселе произошел 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)*.

*Террористичесая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Теракты в Брюсселе. Интерактивная карта