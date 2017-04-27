Ле Пен не ответила отцу на поздравления с выходом во второй тур выборов

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не ответила на смс от своего отца Жан-Мари, в котором он поздравил дочь с выходом во второй тур президентских выборов.

"Это было ожидаемо (что Марин Ле Пен выйдет во второй тур — ред.), я не особенно удивился. В этот раз опросы не ошиблись", — сказал основатель Нацфронта в интервью журналу Marianne

Он добавил, что надеялся на несколько иное распределение сил.

"Я надеялся на лучшее, но я думаю, что некоторая часть избирателей Нацфронта голосовала за (экс-премьера страны Франсуа) Фийона с тем, чтобы убрать (лидера движения "Вперед" Эммануэля) Макрона из первого тура", — пояснил Ле Пен.

Основатель партии рассказал журналистам, что отправил дочери короткое смс с поздравлением, "но она не ответила".

Пост лидера Нацфронта Марин Ле Пен "унаследовала" в 2011 году от своего отца, основателя партии Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.

Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.