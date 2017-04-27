В Мексике задержали главаря наркокартеля "Ла Линеа"

МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Мексики задержала в четверг лидера наркокартеля "Ла Линеа" Мигеля Амайю Лойю, сообщает генеральная прокуратура страны.

В коммюнике отмечается, что задержанный ответственен за большую часть убийств в ресторанах и ночных клубах штата Чиуауа, а также связан с торговлей наркотиками, похищениями и вымогательствами. Операция по поимке Лойи была проведена в городе Сьюдад-Хуарес.

Наркокартель "Ла Линеа" входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики — "Картеля Хуареса". Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.