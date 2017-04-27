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Белый дом считает правомерным расследование Пентагона в отношении Флинна

21:1127.04.2017
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© AFP 2017 / Mandel Ngan Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фотоЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan 

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Белый дом считает правомерным расследование генерального инспектора Пентагона в отношении экс-советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, если в ведомстве предполагают, что могли быть нарушения законодательства с его стороны, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
В конгрессе США Флинна снова обвинили в незаконном получении денег от RT

"Мы считаем, что это (расследование) правомерным, если они полагают, что были какие-то нарушения и генеральный инспектор (оборонного) ведомства считает, что он должен расследовать это", — сказал пресс-секретарь президента США на регулярном брифинге в Белом доме.

Спайсер вновь подчеркнул, что деятельность Флинна, которую ставят под вопрос сейчас, была до его работы в администрации Трампа. При этом он отметил, что президент сделал правильное решение, отправив советника Флинна в отставку.

В четверг стало известно, что офис генерального инспектора Пентагона начал в апреле расследование против экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, чтобы выяснить, получал ли он гонорары из-за рубежа.

Аналогичное расследование уже проводит сам надзорный комитет. Ранее появлялись неподтвержденные сообщения, что Флинн в бытность советником Дональда Трампа или незадолго перед этим мог получать гонорары в России и Турции.

Ранее газета Hill утверждала, что гонорары Флинна в России могли составить около 56 тысяч долларов, полученных от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр". Издание ссылалось на документы, полученные надзорным комитетом палаты представителей. RT со своей стороны опровергал заявления о том, что советник Трампа Флинн получал от телеканала деньги.

Глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец заявил на этой неделе, что поездка Флинна в Россию в 2015 году могла стать нарушением закона, если Флинн как недавний носитель секретной информации не получил на поездку разрешения с бывшего места работы и в госдепартаменте.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Члены конгресса хотят проверить законность поездки Майкла Флинна в Россию

Флинн до 2014 года возглавлял Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) — военную разведку, одну из многочисленных американских спецслужб. Адвокат Флинна заявил в ответ Чаффецу, что тот проинформировал РУМО до и после поездки и ответил на все вопросы.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что Флинн недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майка Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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