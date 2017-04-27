Шотландские политики получили посылки с белым порошком

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Ряд шотландских парламентариев и политиков получили посылки, в которых был обнаружен подозрительный белый порошок, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление парламента Шотландии.

Пакеты с белым порошком были отправлены 25 и 26 апреля некоторым депутатам, в партийный штаб и местный совет. Как отмечает издание Daily Mail , подозрительные посылки были доставлены вместе с документами, связанными с предстоящими всеобщими парламентскими выборами в Великобритании.

Полиция Шотландии проводит расследование по указанным инцидентам и выдала политикам инструкции по безопасности.

Парламент Великобритании ранее поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.

Шотландия выступала против выхода из ЕС. Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что Brexit является серьезным изменением ситуации, а потому жители Шотландии имеют право на новый референдум об отделении от Великобритании. Стерджен пообещала провести референдум в период между осенью 2018 года и весной 2019-го, то есть перед самым выходом Великобритании из ЕС.