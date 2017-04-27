В конгрессе США Флинна снова обвинили в незаконном получении денег от RT

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс обвинил экс-советника президента США генерал-лейтенанта Майкла Флинна в незаконном получении денег от российского телеканала RT.

При этом доказательств того, что Флинн получал деньги от RT Каммингс, как и ранее другие авторы подобных заявлений, не привел. Ранее телеканал категорически опровергал заявления о том, что экс-советник Трампа Флинн получал от телеканала деньги.

"Мы не видели никаких документов, которые бы подтверждали, что Флинн обращался за разрешением получить деньги к министру армии или госсекретарю", — заявил Каммингс на пресс-конференции, ссылаясь на материалы расследования конгрессменов.

По его словам, такое разрешение было необходимо Флинну и после отставки с поста главы Разведывательного управления министерства обороны США в 2014 году.

Сам телеканал конгрессмен назвал пропагандой и приравнял какое-либо получение от него денег к "выплатам от иностранного правительства".

Ранее газета Hill утверждала, что гонорары Флинна в России могли составить около 56 тысяч долларов, полученных от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр". Издание ссылалось на документы, полученные надзорным комитетом палаты представителей.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что канал "изумляет и возмущает", что достоянием СМИ стали детали конфиденциальных переписок и контрактов, которые должны быть защищены законом. Пресс-служба RT сообщила, что на телеканале будут разбираться в вопросе о том, как конфиденциальная информация оказалась в руках не только властей США, но и всех СМИ.

Глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец заявил на этой неделе, что поездка Флинна в Россию в 2015 году могла стать нарушением закона, если Флинн как недавний носитель секретной информации не получил на поездку разрешения с бывшего места работы и в госдепартаменте. Флинн до 2014 года возглавлял Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) — военную разведку, одну из многочисленных американских спецслужб. Адвокат Флинна заявил в ответ Чаффецу, что тот проинформировал РУМО до и после поездки и ответил на все вопросы.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что Флинн недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.