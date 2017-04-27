Трамп провел переговоры с президентом Аргентины

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп провел в четверг переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

На фотографировании перед переговорами Трамп заявил, что США "будут замечательными друзьями с Аргентиной". Он также сказал, что ладит с аргентинским президентом, поскольку знает его. Трамп и Макри были знакомы в прошлом, когда оба были бизнесменами.

Белый дом ранее сообщил о встрече лишь в общих чертах, заявив, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр двусторонних отношений.