Слухи о Макроне: во Франции пытаются дискредитировать кандидата-фаворита

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Слухи о личной жизни, финансовых потоках и политических связях окружают кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона на протяжении всей предвыборной кампании; радиостанция France Info заявляет о попытках дискредитации лидера движения "Вперед!" и опровергает самые громкие обвинения в его адрес.

Деньги Эр-Рияда



В начале марта в Twitter была распространена статья, якобы опубликованная ежедневной бельгийской газетой Soir. Сообщалось со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс и заявления неназванного бельгийского депутата, что 30% расходов на предвыборную кампанию Макрона оплатила Саудовская Аравия.

Позже выяснилось, что статья была написана электронным изданием "lesoir.info" – ложным двойником надежной бельгийской газеты, истинный адрес которой "LeSoir.be". Редакция Soir обнаружила плагиат спустя несколько часов, когда информация уже получила более 15 тысяч репостов в социальных сетях.

Исламский след



Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен 25 апреля в эфире телеканала TF1 назвала Макрона наемником Союза исламских организаций Франции (UOIF), после чего в СМИ стали появляться заголовки: "Макрон следует за исламистами".

Союзу исламских организаций пришлось официально опровергнуть данную информацию. "Мы уважаем господина Эммануэля Макрона, но никаких особенных связей с его движением не имеем", — говорится в коммюнике организации.

Представитель Макрона Бенжамин Гриво в эфире радиостанции RTL также подчеркнул, что мусульманская организация никак не повлияла на предвыборную программу экс-министра экономики. "Участвовал ли UOIF в какой-либо степени в создании программы Эммануэля Макрона? Ответ – нет. Марин Ле Пен играет на страхах", — сказал Гриво.

Прекрасная падчерица



Как сообщает радиостанция, слухи о "романтической связи" между Макроном и его 30-летней падчерицей Тифани, дочерью его жены и банкира Андре Луи Озьера, были распространены с целью дискредитации сразу же после объявления результатов первого тура президентских выборов. Эта история популярна в иностранной прессе, однако французские СМИ воздержались от тиражирования таких предположений, отмечает радиостанция.

Тайный банковский счет



По информации радиостанции, слухи о наличии у Макрона незадекларированного счета в банке также представляют собой часть очерняющей кампании конкурентов лидера "Вперед!". Впервые обвинения в сокрытии счетов появились на сайте французской газеты Express в разделе, где любой пользователь может оставить свой материал.

"Статья была размещена в пятницу во второй половине дня. Я заметила ее вечером, посчитала ее недостойной и убрала с сайта, как мы поступаем каждый день с материалами, не соответствующими нашим правилам", — рассказала шеф-редактор Express Эмма Дефо.