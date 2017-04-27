Ляшко "прочитал" рэп про обломавшего зубы Порошенко

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко стал героем вирусного ролика, в котором его интервью после допроса в Национальном антикоррупционном бюро наложили на бит и превратили в рэп. Запись опубликовал в Facebook-аккаунте телеканал ТСН.

На видео Ляшко заявляет, что "розовощекие" президент Украины Петр Порошенко и глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий "обломают об него зубы" и станут "бледными и худыми".

"Они на мне зубы обломают — и Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные! Бледные и худые. Я их, подонков, научу, как злоупотреблять моими правами", — говорит политик.

Ранее Ляшко вызвали на допрос в НАБУ. Парламентарий назвал возбужденные против него и его команды уголовные дела "политическим заказом" и местью за позицию его партии.