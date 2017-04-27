Трамп решил, что США пока не стоит покидать НАФТА

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп признал, что собирался прекратить участие США в Североамериканской зоне свободной торговле (НАФТА), но передумал после общения с представителями других участников соглашения — Мексики и Канады.

"Я решил, что вместо того, чтобы прекращать действие НАФТА, что было бы большим (шагом), шоком для системы, мы будем проводить новые переговоры. Если же я не смогу добиться честной сделки для Соединенных Штатов, что означает честную сделку для наших работников и компаний, я прекращу действие НАФТА. Но мы намерены очень хорошо и крепко постараться на переговорах", — сказал Трамп.

Трамп провел срочные переговоры в среду с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, оба лидера призвали Трампа не выходить из соглашения.

США являются крупнейшей из трех стран НАФТА. Договор о свободной торговле объединяет население трех стран численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.