Премьер Италии высказался за диалог с Россией

РИМ, 27 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, который в четверг провел в Риме встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вновь высказался за продолжение диалога с Россией.

"Наша твердость в отношении угрозы со стороны России не является закрытостью в отношении возможного диалога с Россией", — приводит словам главы правительства итальянское информагентство Ansa.

Джентилони также отметил серьезность вклада Италии в деятельность НАТО. "Италия участвует в Североатлантическом альянсе с высоко поднятой головой, она является пятым по размеру вклада государством-членом. И потом имеет место профессионализм и ответственность наших военных, убежденных в важности альянса", — заявил премьер по окончании встречи с генсеком НАТО.

В свою очередь Столтенберг указал, что Италия в последнее время увеличила свои расходы на оборону, "следуя общему обещанию, принятому в 2014 году, довести их до 2% ВВП".