В Берлине в районе больницы, где произошла стрельба, сняли оцепление

Полиция в районе Кройцберг, где мужчина напал на полицейских возле местной больницы, Берлин. 27 апреля 2017

Полиция в районе Кройцберг, где мужчина напал на полицейских возле местной больницы, Берлин. 27 апреля 2017

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Полиция сняла оцепление в районе больницы в немецком Кройцберге, где ранее произошла стрельба, сообщила полиция Берлина в Twitter.

Ранее сообщалось, что около больницы в районе Кройцберг в Берлине произошла стрельба. В пресс-службе городской полиции РИА Новости сообщили, что полицейский открыл огонь по мужчине, который ранее напал на патруль. Злоумышленник был ранен в ногу, в настоящее время он госпитализирован.

"Оцепление с пункта первой помощи снято. Наши коллеги блокировали проезжую часть перед ним", — говорится в сообщении.