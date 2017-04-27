Трамп раскритиковал демократов за угрозу "закрыть" правительство

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал в серии записей в Twitter конгрессменов-демократов за угрозу "закрытия" федерального правительства, которая возникнет, если до вечера пятницы не будет принят хотя бы временный бюджетный закон.

Противостояние в конгрессе продолжается, демократы угрожают устроить обструкцию законопроекту бюджета, если не будет выполнен целый ряд требований. Трамп перечислил некоторые из этих требований.

"Демократы хотят "закрыть" правительство, если мы не поможем финансово Пуэрто-Рико и не дадим миллиарды их страховым компаниям за неудачу (реформы здравоохранения) Obamacare. НЕТ!" — написал Трамп.

"Я хочу помочь нашим шахтерам, а демократы блокируют им здравоохранение. Я обещаю заново выстроить наши вооруженные силы и обеспечить безопасность границы. Демократы хотят "закрыть" правительство. Политика!" — продолжил Трамп.

"Что более важно? Восстанавливать вооруженные силы или помогать страховым компаниям? Спросите демократов. Демократы ставят под угрозу наши войска, чтобы помочь своим донорам из страховых компаний. Пора ставить Америку на первое место!" — заявил Трамп, добавив картинку с изображением американского флага.

"Раньше демократы поддерживали безопасность на границе — теперь они хотят, чтобы нелегалы просачивались через наши границы. И пока семьи готовятся к летним отпускам в наших национальных парках, демократы угрожают их закрыть вместе с правительством. Ужасно!" — заключил Трамп.

Конгрессу необходимо принять бюджетный закон до пятницы 28 апреля, чтобы избежать прекращения финансирования федеральных органов власти.