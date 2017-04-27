В конгрессе США представили проект временного бюджета

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Проект временного бюджета США представлен в палате представителей американского конгресса, сообщила в четверг газета Washington Post.

По ее данным, срок действия этого документа рассчитан до 5 мая. Это позволит избежать приостановки работы правительства США в полночь субботы (07.00 мск), когда заканчивает действовать нынешний временный бюджет.

Принятие нового законопроекта даст законодателям еще неделю для выработки окончательного бюджета на 2017 финансовый год.

"Я уверен, что окончательный вариант бюджета будет выработан скоро", — сказал глава комитета палаты представителей конгресса по ассигнованиям республиканец Родни Фрелингхьюзен.

В случае, если бюджетный вопрос не будет решен до 00.01 субботы (07.01 мск), правительственные ведомства будут вынуждены приостановить работу, федеральные служащие, деятельность которых не связана с обеспечением национальной безопасности, будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Государственные учреждения, включая музеи в Вашингтоне, будут закрыты.