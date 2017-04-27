Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Украине с футбольным матчем

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что европейские страны должны прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает УНИАН.

"Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, — кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" — задался вопросом Линкявичюс в ходе конференции, посвященной началу Украинского форума.

Он добавил, что разрешение конфликта имеет чрезвычайно важное значение для всех стран ЕС.

"Успех Украины является успехом всей Европы, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас", — заключил он.

Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.