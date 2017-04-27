Глава МИД Литвы сравнил ситуацию на Украине с футбольным матчем

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что европейские страны должны прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает УНИАН.
Он добавил, что разрешение конфликта имеет чрезвычайно важное значение для всех стран ЕС.
"Успех Украины является успехом всей Европы, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас", — заключил он.
Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.