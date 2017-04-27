Мужчина, напавший на полицейских в Берлине, угрожал оружием на парковке

БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Мужчина, раненный полицейским возле больницы в берлинском районе Кройцберг, угрожал полицейским на парковке оружием, говорится в сообщении на официальной странице полиции Берлина в соцсети Twitter.

"Мужчина угрожал оружием нашим коллегам на парковке больницы", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Рейтер сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией. В пресс-службе ведомства РИА Новости подтвердили, что полицейский открыл огонь по мужчине, который ранее напал на патруль. Злоумышленник был ранен в ногу, в настоящее время он госпитализирован.