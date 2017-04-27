"Рука об руку к мирному договору": Абэ рассказал о встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "рука об руку" идти в сторону заключения мирного договора.

"На основе взаимоуважения и взаимных выгод, а также взаимодоверия мы с Владимиром хотим рука об руку вдвоем идти по пути к заключению мирного договора", — сказал Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.