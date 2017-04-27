"Рука об руку к мирному договору": Абэ рассказал о встрече с Путиным

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание вместе с президентом РФ Владимиром Путиным "рука об руку" идти в сторону заключения мирного договора.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.