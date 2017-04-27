Более 700 мирных жителей погибли в Афганистане за три месяца, по данным ООН

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По меньшей мере 715 мирных жителей погибли, почти полторы тысячи пострадали за первые три месяца 2017 года в ходе продолжающегося в Афганистане конфликта, сообщает миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
"В первую четверть 2017 года UNAMA зафиксировала 2181 погибших и пострадавших (715 человек погибли, 1466 получили ранения)", — сообщает миссия ООН, отмечая, что основная тяжесть конфликта падает именно на мирных жителей.
Порядка 62% потерь среди гражданского населения вызваны действия антиправительственных элементов. В то же время географически большинство жертв и пострадавших наблюдает в провинции Кабул из-за систематических атак, происходящих в одноименной столице Афганистана. За Кабулом по числу погибших и пострадавших следуют провинции Гильменд, Кандагар, Нангархар и Урузган, отмечает миссия.
В феврале UNAMA опубликовала данные по погибшим и пострадавшим мирным жителям за 2016 год. Отмечалось, что число гражданских лиц, которых затронули вооруженные конфликты и действия террористов в Афганистане, в 2016 году достигло рекордной отметки, составив почти 11,5 тысячи человек (из них 3,5 тысячи погибли и 7,9 тысячи получили ранения).
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние радикальной группировки "Исламское государство"*.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.