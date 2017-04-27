Более 700 мирных жителей погибли в Афганистане за три месяца, по данным ООН

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По меньшей мере 715 мирных жителей погибли, почти полторы тысячи пострадали за первые три месяца 2017 года в ходе продолжающегося в Афганистане конфликта, сообщает миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Миссия ООН по содействию Афганистану отмечает, что по сравнению с 2016 годом число погибших за тот же период снизилось на 2%, а раненых — на 5%. Однако UNAMA призывает все стороны, участвующие в конфликте в Афганистане, незамедлительно принять меры по защите гражданского населения.

"В первую четверть 2017 года UNAMA зафиксировала 2181 погибших и пострадавших (715 человек погибли, 1466 получили ранения)", — сообщает миссия ООН, отмечая, что основная тяжесть конфликта падает именно на мирных жителей.

Порядка 62% потерь среди гражданского населения вызваны действия антиправительственных элементов. В то же время географически большинство жертв и пострадавших наблюдает в провинции Кабул из-за систематических атак, происходящих в одноименной столице Афганистана. За Кабулом по числу погибших и пострадавших следуют провинции Гильменд, Кандагар, Нангархар и Урузган, отмечает миссия.

В феврале UNAMA опубликовала данные по погибшим и пострадавшим мирным жителям за 2016 год. Отмечалось, что число гражданских лиц, которых затронули вооруженные конфликты и действия террористов в Афганистане, в 2016 году достигло рекордной отметки, составив почти 11,5 тысячи человек (из них 3,5 тысячи погибли и 7,9 тысячи получили ранения).

Миссия UNAMA начала фиксировать потери среди мирного населения Афганистана в 2009 году. Каждый год эти цифры неуклонно растут: если в 2009 году число жертв вооруженных конфликтов составляло 5,9 тысячи человек, в 2015 году оно перешагнуло отметку в 11 тысяч человек.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние радикальной группировки "Исламское государство"*.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

*Террористическая организация, запрещенная в России.