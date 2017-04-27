МИД России заявил о готовности работать с любым президентом Ирана

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва готова работать с любым новым президентом Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, как будут проходить выборы в Иране, — это исключительно компетенция народа этой страны. Мы будет работать с теми людьми, которые придут в Иране", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, "конечно, мы исходим из того, что отношения наших двух стран должны сохранить ту хорошую динамику, те исторические связи, которые у нас были".

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.