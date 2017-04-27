МИД России заявил о готовности работать с любым президентом Ирана

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва готова работать с любым новым президентом Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, "конечно, мы исходим из того, что отношения наших двух стран должны сохранить ту хорошую динамику, те исторические связи, которые у нас были".
Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.