МИД продолжит помогать осужденному в США россиянину Селезневу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. МИД РФ продолжит оказывать консульско-правовую помощь гражданину РФ Роману Селезневу, осужденному в США на 27 лет тюремного заключения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркиваем, что Селезнев незаконно и насильственно был вывезен в 2014 году с Мальдивских островов сотрудниками правоохранительных органов США. Фактически это было похищение российского гражданина. Мы считаем такие действия США грубейшим нарушением норм международного права. Требуем незамедлительного прекращения этой преступной практики. Также очевидно, что правосудие США не приняло во внимание заявление Селезнева о признании своей вины и его готовности сотрудничать со следствием, не были учтены и гуманитарные аспекты дела: пострадавший после терактов в Марокко в 2011 году россиянин является инвалидом и вынужден принимать лекарственные средства, а также постоянно находиться под наблюдением врачей", — сказала она.

"Сторона защиты планирует обжаловать приговор, министерство иностранных дел РФ продолжит отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры для оказания российскому гражданину консульско-правового содействия", — сказала Захарова.

Россиянин Селезнев, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.