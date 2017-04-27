В МИД прокомментировали размещение группировки ВМС США у берегов Кореи

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва обеспокоена концентрацией ударной группировки ВМС США в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особую обеспокоенность вызывает концентрация ударной группировки ВМС США в регионе Северо-Восточной Азии и ответная воинственная риторика Пхеньяна. Собственно, в этом и суть нагнетания ситуации. В складывающих обстоятельствах важно не допустить развитие событий по кризисному сценарию, который чреват скатыванием просто к открытому вооруженному противостоянию", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, ситуация на Корейском полуострове продолжает деградировать. "В основе этой тенденции — нежелание противоборствующих сторон отказаться от конфронтационных подходов и ставки на силовые методы решения существующих проблем в пользу диалога и позитивной повестки дня", — добавила Захарова.

Российская сторона призывает "все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и еще раз трезво оценить возможные последствия дальнейшей эскалации напряженности для Корейского полуострова и в регионе в целом", отметила она.

Захарова подчеркнула, что "сегодня как никогда востребованы совместные усилия в целях достижения общей военно-политической разрядки, коллективного поиска путей урегулирования всего комплекса существующих проблем за столом переговоров".

"Рассчитываем на конструктивное обсуждение ситуации на Корейском полуострове в ходе намеченного на 28 апреля специального заседания СБ ООН, в котором примет участие заместитель министра иностранных дел России, господин (Геннадий) Гатилов", — добавила она.