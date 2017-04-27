В МИД России отреагировали на события в Венесуэле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разрешить существующие в Венесуэле разногласия между правительством и оппозицией возможно только путем полноценного диалога сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой анализ политической ситуации в стране свидетельствует о том, что и правительство и оппозиция сохраняют в венесуэльском обществе внушительную поддержку.

"Ни одна из сторон не может отказывать другой в праве на существование и отстаивании своих взглядов. В то же время мы убеждены, что попытки добиться политических результатов при помощи митинговой стихии не соответствует демократической практике. Решение трудных и неотложных задач, которые стоят перед страной возможно только через организацию полноценного и эффективного диалога — это единственный цивилизованный способ преодолеть разногласия на основе конституции и действующего законодательства Венесуэлы при недопущении каких-либо форм нарушения ее суверенитета, вмешательства в ее внутренние дела", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам "бравировать своим отказом от диалога могут только сторонники выяснения отношений методом силового противостояния".

"Вынуждены констатировать также, что налицо деструктивная роль внешних сил и она велика. В том числе на их совести уже двадцать шесть человеческих жизней, унесенных в результате беспорядков", — добавила Захарова.

По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 29 человек, 65 арестованы, а всего были задержаны почти 1,3 тысячи человек. Протесты начались после решения верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.