Турция передала России информацию об аварии судна "Лиман"

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Турецкая сторона передала России по правительственным каналам необходимую информацию об аварии с исследовательским судном Черноморского флота РФ "Лиман", сообщили журналистам в пресс-службе правительства России.

"Турецкая сторона передала информацию об инциденте и о мерах по оказанию помощи российским морякам", — сказали в пресс-службе.

"Не исключено, что в ближайшее время состоится телефонный разговор премьер-министров России и Турции Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма", — добавили в пресс-службе российского правительства.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что премьеры уже обсудили по телефону крушение российского судна в Черном море.

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.