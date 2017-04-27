Спасенные моряки с судна "Лиман" переправляются на корабль ВМС Турции

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Члены экипажа судна Черноморского флота (ЧФ) России "Лиман", спасенные после крушения в Черном море, переправляются на турецкий военный корабль, заявила РИА Новости представитель Дирекции береговой охраны Стамбула.

Ранее в четверг исследовательское судно ЧФ РФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Спасатели эвакуировали с российского судна весь экипаж — 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно затонуло.

Минобороны РФ сообщило, что к месту происшествия прибывает находящееся в 1,5 милях российское судно "Улус-Стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

"Экипаж затонувшего российского судна в настоящий момент переправляется на турецкий военный корабль. До того, как за ними придет российский корабль, они будут находиться на нашем судне", — сказала собеседница агентства.