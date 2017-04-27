Москва обеспокоена ударами Турции по курдским объектам в Сирии и Ираке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва обеспокоена ударами Турции по курдским объектам на севере Сирии и в Ираке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 апреля стало известно, что авиация Турции нанесла серию ударов по позиции курдских отрядов самообороны в районе горы Карачох на северо-востоке Сирии, а также у горы Синджар на севере Ирака. Хотела бы напомнить, что курдские отряды остаются наиболее боеспособными вооруженными формированиями в войне против террористов, против ИГИЛ * на северо-востоке Сирии. С глубокой озабоченностью восприняли известия о действиях Анкары, есть основания полагать, что без скоропалительного американского удара по сирийскому аэродрому Шайрат, который был осуществлен вне рамок международного права, не было бы и нынешних турецких ударов. А произволу на территории Сирии должен быть положен конец", — сказала она.

По ее словам, Москва призывает всех региональных и международных партнеров уважать суверенитет Сирии, Ирака и других государств.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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