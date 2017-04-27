Корреспондента Sputnik ударили по голове во время акции протестов в Париже

Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017

Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корреспондента Sputnik.France, освещающую протесты против кандидатов в президенты Франции, ударили по голове. Она была в шлеме, однако удар был такой силы, что в каске образовалась пробоина.

​Кто ударил репортера по голове, неизвестно, но бутылки, по словам журналиста, кидали в основном представители антифашистского движения.

Массовые акции протеста учащихся начались в Париже 27 апреля. Школьники и лицеисты, выступающие против обоих кандидатов в президенты – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, заблокировали учебные заведения, собрались на площади Республики и двинулись в сторону площади Бастилии.

Некоторые участники шествия начали бить витрины и поджигать дымовые шашки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. По итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.