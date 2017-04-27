Эксперт не заметил сдвигов в отношениях РФ-США за 100 дней правления Трампа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спустя 100 дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США о серьезном сдвиге в отношениях между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится. С такой оценкой в четверг выступил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

"С Трампом был связан ряд надежд, которые действительно имели под собой определенную почву, поскольку, если бы победила (кандидат от демократов Хиллари) Клинтон, окно возможностей для развития отношений по определению было бы закрыто. Здесь была надежда на то, что небольшая щелочка здесь открылась", — заявил Тимофеев в рамках тематического круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По мнению Тимофеева, новый президент США проявляет себя как "человек, имеющий достаточно жесткий стиль лидерства". "Ракетный удар по Сирии показал, что Трамп готов к жестким мерам, не особо церемонясь ни с союзниками, ни с Москвой, ни с кем бы то ни было", — сказал эксперт, имея в виду атаку США против сирийской военной базы Шайрат в ночь на 7 апреля.

Что касается российского направления, то, по мнению Тимофеева, какого-либо серьезного сдвига нет — "и, в принципе, его даже теоретически сложно представить". "Пока, если брать российское направление, не произошло самого худшего, но и сценарии наших завзятых оптимистов тоже не реализовались", — указал аналитик.

В целом же, резюмировал он, Трамп "привержен ряду своих обещаний". "Известен его декрет об ограничении въезда приезжих из некоторых мусульманских стран. Несмотря на то, что по сути этот указ был торпедирован судебной властью США, Трампу он развязывает руки. Если сейчас в Америке произойдет какой-либо инцидент, теракт, ответственность за который возьмут радикальные исламистские группировки, он скажет: "Ребят, ну я же вам говорил, я же вас предупреждал!" — добавил Тимофеев.