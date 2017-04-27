В соцсетях высмеяли Трампа из-за твита с неправильным американским флагом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивил американцев, выложив в Twitter фотографию национального флага с 39 звездами вместо положенных 50.
В посте он поздравлял с днем рождения свою супругу Меланию. Он опубликовал открытку в виде фотографии с инаугурации, поверх которой был наложен американский флаг.
This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars.— Christina Wilkie (@christinawilkie) 27 апреля 2017 г.
H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ
На странное количество звезд первой обратила внимание корреспондент газеты The Huffington Post Кристина Уилки. Другие пользователи вспомнили, что этот флаг мелькал в аккаунте Трампа и раньше.
@christinawilkie @FLOTUS @eventsforgood IT'S THE SAME FLAG IN THE END OF THIS VIDEO!!!! https://t.co/jZOSS7VjNh— Christopher Hayes (@chrislhayes) 27 апреля 2017 г.
Звезды на американском флаге означают количество штатов – сейчас их 50. Примечательно, что 39 штатов в стране было только 2 ноября 1889 года. В этот день в состав США была включена Северная Дакота, однако спустя несколько часов к ней присоединилась и Южная Дакота, и штатов стало уже 40.
@christinawilkie What's weirder is that was never our flag. There was never a time we had just 39 states, as the Dakotas came together as #39 and #40.— Charles McGuinness (@SocialSeerCom) 27 апреля 2017 г.