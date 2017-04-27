В соцсетях высмеяли Трампа из-за твита с неправильным американским флагом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивил американцев, выложив в Twitter фотографию национального флага с 39 звездами вместо положенных 50.

В посте он поздравлял с днем рождения свою супругу Меланию. Он опубликовал открытку в виде фотографии с инаугурации, поверх которой был наложен американский флаг.

This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars.

H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ — Christina Wilkie (@christinawilkie) 27 апреля 2017 г.

На странное количество звезд первой обратила внимание корреспондент газеты The Huffington Post Кристина Уилки. Другие пользователи вспомнили, что этот флаг мелькал в аккаунте Трампа и раньше.

Звезды на американском флаге означают количество штатов – сейчас их 50. Примечательно, что 39 штатов в стране было только 2 ноября 1889 года. В этот день в состав США была включена Северная Дакота, однако спустя несколько часов к ней присоединилась и Южная Дакота, и штатов стало уже 40.