Британец, планировавший теракт на концерте Элтона Джона, признал вину

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Британский подросток Харун Али-Сайед признался в планировании теракта, который мог быть совершен в 2016 году на концерте певца Элтона Джона в Гайд-парке в годовщину терактов в США 11 сентября, предает телеканал Би-би-си.

Девятнадцатилетний Али-Сайед был задержан после общения в интернете с британскими агентами под прикрытием. Как сообщает телеканал, он пытался купить в интернете оружие, взрывчатку, включая начиненный взрывчаткой жилет, и изучал многолюдные районы Лондона с целью атаки.

По данным телеканала, преступнику будет вынесен приговор в июне после заключения психиатра.

Как сообщается, суду было заявлено, что Али-Сайед в интернете искал информацию о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), прошлых терактах и возможных местах для атаки, включая концерт Элтона Джона 11 сентября 2016 года.

В сентябре прошлого года Али-Сайеду были предъявлены обвинения в подготовке теракта в период между апрелем и сентябрем 2016 года. Он был задержан у себя дома. Еще два человека, 19 и 20 лет, задержанные тогда же, освобождены под залог. Все задержания, как говорится в заявлении правоохранительных органов, стали результатом полицейского расследования.